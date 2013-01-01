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|Электросети Армении предупреждают об отключениях 18 сентября
|Минздрав опровергает информацию о том, что ограничения в школах в связи с COVID-19 незаконны
|Израильский дипломат об "Авраамском договоре": Надеемся, Ереван поддержит новый Ближний Восток
|Карабахский вопрос был на повестке переговоров замглавы МИД России и посла США
|Прогноз: Вмешиваться в ситуацию в Беларуси Россия не может, не должна и не будет
|Читать больше
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