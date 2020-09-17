Четверг, 17 Сентября 2020 12:57

АрмИнфо.Для букмекерских контор и игровых залов по организации тотализатора будут отведены специальные места. Решение об этом принято на заседании правительства Армении 17 сентября.

По словам министра финансов РА Атома Джанджугазяна, еще в прошлом году правительство и депутаты Национального Собрания приняли

законодательный акт, которым вводятся ограничения на игровую деятельность. Данная мера, по словам министра, направлена на ограничение граждан от участия в играх с выигрышем и игромании, в целом. По сути, решение правительства направлено на выполнение требований данного законодательного акта. В частности, установлены порядок и критерии определения расстояния для организации тотализатора посредством букмекерской конторы или игрового зала. Они должны находиться в отдалении от образовательных и историко-культурных учреждений, административных зданий государственных органов и органов местного самоуправления и больниц. Министр подчеркнул, что отныне тотализатор может быть организован посредством букмекерской конторы или игорного зала только в помещении и может занимать указанные помещения полностью, или занимать одну отдельную нежилую площадь, выделенную в этом помещении. Тотализатор может быть организован посредством букмекерской конторы или игорного зала в каждом административном районе Еревана - по прямой линии не менее 150 метров от вышеотмеченных объектов. В административном центре Котайкской области и в административных границах общины Цахкадзор, в административном центре Гегаркуникской области и в административных границах общины Севан, в административных центрах Арарата, Армавира, Арагацотна, Лори и Ширака по прямой линии не менее 100 метров. В административном центре Вайоц Дзора и в административных границах общины Джермук, в административном центре Сюникской области и в административном центре Мегри, в административном центре Тавушской области - по прямой линии, как минимум, в 50 метрах от образовательных и историко-культурных учреждений, административных зданий государственных органов и органов местного самоуправления, территорий больниц. Общая площадь каждого зала, предназначенного для осуществления деятельности по организации лотереи и игорных залов, букмекерских контор не должна превышать 200 квадратных метров.

Организаторы лотерей обязаны также обеспечить наличие, как минимум, фойе, кассы и санузла. Фойе должно находиться в отдельном зале, прилегающем к основному входу в игорный зал или букмекерскую контору, где должна осуществляться идентификация клиентов, исключая при этом доступ к азартным играм лиц, признанных ограниченно дееспособными по вступившему в законную силу решению суда, не достигшим возраста двадцати одного года (в случае лотереи - восемнадцати лет). Контроль за исполнением решения правительства поручен Комитету по государственных доходов.

Напомним, что в прошлом году Национальное Собрание приняло законопроект, ограничивающий организацию лотерей и деятельность букмекерских контор. Согласно проекту закона, на территории республики букмекерские конторы могут быть в каждом областном центре, а также в каждом административном районе Еревана не более одной букмекерской конторе. Букмекерские конторы действуют также в Цахкадзоре, Джермуке, Мегри и Севане, где разрешается деятельность игорных домов.