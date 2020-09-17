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 Четверг, 17 Сентября 2020 12:56
Марианна Мкртчян

Комиссия ГД обсудит с парламентариями стран ОДКБ опыт работы по противодействию вмешательству извне

Комиссия ГД обсудит с парламентариями стран ОДКБ опыт работы по противодействию вмешательству извне

АрмИнфо. Комиссия Госдумы России обсудит опыт противодействия вмешательству извне с парламентариями государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности на заседании Постоянной комиссии ПА ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству 16 октября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Председатель Комиссии Василий Пискарев.

"Планируем обменяться с коллегами опытом противодействия иностранному вмешательству. Данные мониторинга фактов деструктивного внешнего воздействия показывают, что активно вмешиваются во внутренние дела государств и пытаются дестабилизировать обстановку в зоне ответственности ОДКБ одни и те же страны и финансируемые ими НПО", - пояснил председатель Комиссии.

Он также сообщил, что "среди общих для государств - членов ОДКБ тем, связанных с иностранным вмешательством, предлагается обсудить попытки изменить наркополитику наших стран, стимулировать наркопотребление и пропагандировать легализацию наркотиков, а также внедрить заместительную терапию, когда, по сути, одни наркотики заменяются другими, но уже на легальной основе под патронажем государства".

"Эффективно пресекать такие действия можно только сообща. Поэтому для нас важно обменяться законодательным опытом и лучшими практиками противодействия вмешательству извне и наметить возможные совместные действия по пресечению деятельности нежелательных зарубежных организаций и фондов на территории наших государств", - подчеркнул Василий Пискарев, сообщается на сайте Госдумы РФ.

В ПА ОДКБ входят парламентарии Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан. В работе ПА ОДКБ в качестве наблюдателей принимают участие парламентарии Исламской Республики Афганистан, Народной скупщины Республики Сербия и представители Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. 

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