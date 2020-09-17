Четверг, 17 Сентября 2020 12:54

АрмИнфо.По данным на 11:00 17 сентября, в Армении выявлено 295 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровели еще 162 пациента.

В общей сложности, в республике был подтвержден 46671 случай коронавируса, выздоровел 42231 человек, скончались 925. За последние сутки болезнь унесла жизнь двух человек в возрасте 66-и и 84-х лет; у всех них были сопровождающие хронические заболевания.

На данный момент фактическое лечение получают 3232 пациентов. В общей сложности, в республике было проведено 252158 тестов на коронавирус (из них 4319 - за последние сутки).