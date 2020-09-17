Четверг, 17 Сентября 2020 12:51

АрмИнфо. В результате крупномасштабных следственных и других процессуальных действий по уголовному делу, расследуемому Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА, выяснен ряд обстоятельств случаев злоупотреблений со стороны бывшего ректора Ереванского государственного университета.

Как сообщает СК, согласно данным, полученным следствием, Арам Симонян, в 2015г. будучи ректором ЕГУ, имел правомочие руководить финансовой деятельностью указанного университета и заключать договоры в размере до 50 млн драмов или эквивалентной ему иной иностранной валюты. Симонян, с намерением совершить хищение чужого имущества в особо крупных размерах, придя к предварительному сговору с директором ООО, предоставляющего охранные услуги в корпусах ЕГУ на договорной основе, в рамках соглашения, заключенного 3 июля 2015 г., до декабря 2019 года, в условиях непредоставления соответствующих услуг, из финансовых средств ЕГУ растратил сумму в 34.362.581 драмов, перечислив ее в банковском порядке директору вышеуказанной компании.

По совокупности добытых достаточных доказательств бывшему ректору Ереванского государственного университета предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 179 (присвоение или растрата) Уголовного кодекса РА. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. Следствие продолжается.