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 Четверг, 17 Сентября 2020 11:55
Александр Аванесов

В Армении лицо, достигшее 18-летнего возраста, получит право давать согласие или отказаться от психиатрической помощи

В Армении лицо, достигшее 18-летнего возраста, получит право давать согласие или отказаться от психиатрической помощи

АрмИнфо.В Армении лицо, достигшее 18-летнего возраста,  получит право давать согласие или отказаться от психиатрической помощи.   Поправки в законе "О правах детей" одобрены на заседании Национального Собрания РА 17 сентября в первом чтении.

Представляя законопроект, замминистра здравоохранения Армении Анаит Аванесян отметила, что необходимость поправок обусловлена решением Конституционного суда Армении от 30 января 2020 года, признавшим противоречащей Основному закону ч. 2 ст. 32 закона. Решением КС указанное положение противоречит закрепленному Конституцией праву ребенка на выражение своей точки зрения. В решении отмечается, ч. 2 ст.  32 закона не закреплено обязательное согласие ребенка на госпитализацию в психиатрическую клинику в тех случаях, когда возраст и состояние здоровья ребенка это позволяют.

Законопроектом закрепляется право лиц, достигших 16 лет дать согласие или отказаться от оказания психиатрической помощи, если, по оценкам врачей, они в состоянии осознать потенциальные последствия отсутствия или наличия лечения. Еще одно условие - вышеуказанная информация предоставляется ребенку, если, по оценкам врачей, она ему  не навредит, а возможно даже облегчит ход лечения. При отсутствии вышеуказанных условий лечение будет осуществляться на основании судебного решения.  Лечение лиц, не достигших 16 лет, будет осуществляться на основании письменного согласия законных представителей, за исключением предусмотренных законом случаев

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