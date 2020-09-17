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 Четверг, 17 Сентября 2020 11:54
Александр Аванесов

В Армении орган, осуществляющий уголовное производство, получит возможность представлять ходатайства в суд в электронном виде

В Армении орган, осуществляющий уголовное производство, получит возможность представлять ходатайства в суд в электронном виде

АрмИнфо.В Армении орган, осуществляющий уголовное производство, получит возможность представлять ходатайства в суд в электронном виде.  Национальное Собрание РА на заседании 17 сентября  июня во втором и окончательном чтении внесло дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс.

По словам автора документа, депутата от правящего блока "Мой шаг" Сергея Атомяна, суд также должен иметь возможность отправлять органу, осуществляющему производство, документы в электронном виде.  "Данные изменения приведут к повышению продуктивности работы следственных органов и экономии государственных средств, поскольку в настоящее время ходатайства представляются исключительно в бумажном виде. Любая работа с судом, как заметил депутат, весьма затратное занятие в плане времени.  "Ходатайство по следственным действиям не представляются в суд в электронном виде, но мы считаем, что это неправильно. Органы, осуществляющие следствие, оснащены современной техникой, и так будет удобнее всем", - пояснил депутат.

Атомян также сообщил, что провел консультации с судьями, и они не против данных изменений. Депутат также заметил, что сейчас в Правительстве разрабатываются все необходимые механизмы для того, чтобы ни в коем случае не возникало утечки секретной информации. 

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