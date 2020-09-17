Четверг, 17 Сентября 2020 11:53

АрмИнфо. В Армении будет введена уголовная ответственность за прямое или публичное подстрекательство к геноциду. Национальное Собрание РА на пленарном заседании 17 сентября во втором и окончательном чтении внесло поправки в Уголовный кодекс страны.

По словам одного авторов документа, депутата от правящего блока "Мой шаг" Владимира Варданяна, в действующем Уголовном кодексе наказания

за подобное преступление нет, в то время как у Армении есть обязательства в соответствии с Международной конвенцией о предотвращении геноцидов. <Для Армении предотвращение геноцидов во всем мире имеет очень важное значение. Этот законопроект также является обязательством по предотвращению подобных преступлений против человечности>, - подчеркнул Варданян.

Согласно данному законопроекту, лица, которые, к примеру, обвиняются в совершении, либо совершили геноциды в Руанде или на Севере Ирака в отношении езидов, не смогут просить политического убежища в Армении. При этом, Варданян пояснил, что речь не идет о случаях пропаганды подобных преступлений на территории Армении, а затрагивает непосредственно тех лиц, которые совершили преступления подобного рода на территориях других стран. То есть люди, являющиеся виновниками совершения геноцида в той или иной стране, в Армении будут подвергаться уголовному преследованию.