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 Четверг, 17 Сентября 2020 11:52
Александр Аванесов

В Армении члены семей погибших военнослужащих получат право на бесплатную юридическую помощь

В Армении члены семей погибших военнослужащих получат право на бесплатную юридическую помощь

АрмИнфо. В Армении члены семей погибших военнослужащих получат право  на бесплатную юридическую помощь. Национальное Собрание РА  на заседании 17 января во втором и окончательном чтении внесло поправки в закон  "Об адвокатуре".

По словам соавтора представленного документа, депутата НС от фракции "Процветающая Армения" Наиры Зограбян,  ныне действующими регулировками право на бесплатную адвокатскую услугу  предоставлено лишь членам семей погибших при защите границ военнослужащих. Теперь этот перечень расширится за счет всех  военнослужащих, а не только на границе.

Наира Зограбян напомнила о том, что государство гарантирует бесплатную юридическую помощь для некоторых групп лиц, в том числе для членов семей военнослужащих, погибших (умерших) при защите границ Республики Армения. Такой подход несправедлив по отношению к семьям тех военнослужащих, которые в период несения службы умерли при других обстоятельствах, из-за чего их семьи не могут пользоваться бесплатной юридической помощью. 

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