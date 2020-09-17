Четверг, 17 Сентября 2020 11:52

АрмИнфо. Правоведы, не преподающие в высших учебных заведениях Армении, получат право быть включенными в список кандидатов на должности членов Высшего судебного совета. Поправки в конституционный Судебный кодекс внесены на пленарном заседании Национального Собрания РА 17 сентября во втором и окончательном чтении.

По словам автора представленного документа, депутата НС Армана Бабаджаняна, в настоящее время в Судебном кодексе закреплено положение, согласно которому лицо, имеющее ученую степень в сфере права, преподающее право в учебных заведениях или проработавшее в научном учреждении не менее 5 лет за последние 8 лет имеет право выдвинуть свою кандидатуру на должность члена Высшего судебного совета. Однако данное право не распространяется на лиц, которые, имея ученую степень, не преподают в вузах, работая вместо этого в профессиональных поствузовских учебных заведениях, таких, как, к примеру, Академия юстиции. Бабаджанян отметил, что по предлагаемым поправкам этим лицам также предусматривается предоставить возможность быть включенным в список кандидатов на должность членов ВСС.