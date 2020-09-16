Среда, 16 Сентября 2020 19:50

АрмИнфо. В этом году праздничные мероприятия, посвященные 29-летию Независимости Республики Армения, пройдут под девизом <Наша родина>, что будет символизировать идею общей родины и участие армян со всего мира. Как сообщает пресс-служба правительства, из-за пандемии коронавируса, 21 сентября преобладающая часть мероприятий пройдет в онлайн-режиме.

В частности, сообщается, что в праздничном эфире Первого канала будут транслироваться концерты, снятые в разных областях Армении, также истории армян, проживающих на Родине и за ее пределами, видеоматериалы о мечтах соотечественников, приветствия живущих на границе людей и солдат, охраняющих эту границу и др.

Концертами в 10 областях страны и Ереване порадуют такие талантливые музыканты, как Нарек Ахназарян, бэнд <Менуа>, государственный филармонический оркестр Армении, Бамбир, Арам MP3, вокальная группа <Гегард>, Ивета Мукучян, ансамбль <Гюрджиев>, Айк Меликян. Трансляция записей концертов будет проходить также на Общественном радио.

Кроме того, под девизом <Наши армяне> состоится гала-концерт, в ходе

которого будут транслироваться записи армянских произведений,

исполненных нашими соотечественниками из разных уголков мира.

Трансляция этих видео в рамках одного общего эфира продемонстрируют

мощную силу децентрализации армян. Среди известных армян в концерте примут участие Тигран Амасян, Ара Маликян, Гарик Мартиросян и другие.

Вместе с тем, по случаю Дня Независимости в свет выйдет специальный номер журнала <Ереван>, который обобщит важные события, произошедшие со Дня провозглашения Независимости, представит архитектурные развития, человеческие истории, специальные фотоархивы и другие важные эпизоды из жизни независимой страны.

Напомним, что 21 сентября Армения отмечает День независимости. Постановлением Верховного Совета Армении 21 сентября 1991 года был проведен референдум о выходе из состава СССР и установлении независимой государственности. 94,99% граждан республики, принявших в нем участие, проголосовали "за". Через два дня, 23 сентября Верховный Совет провозгласил Армению независимым государством. После провозглашения независимости Верховным Советом десятки стран признали Республику Армения. Первой, еще до провозглашения независимости, 14 августа 1991 года это сделала Литва. Затем в течение 1991 года еще 47 государств признали независимость Армении.