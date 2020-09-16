Среда, 16 Сентября 2020 19:49

АрмИнфо.Мэрия Еревана займется вопросом строительства нового здания для детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по гимнастике имени Альберта Азаряна.

О подобном решении стало известно по итогам визита мэра Еревана Айка Марутяна в эту школу.

Как сообщает пресс-служба столичного муниципалитета, школа ни разу не ремонтировалась с момента строительства (в 1969 году). Последний косметический ремонт был проведен около 20 лет назад, тогда как сегодня в спортивной школе насчитывается около 200 учащихся. Кроме того, здесь тренируются также члены сборной Армении по спортивной гимнастике, чемпионы и медалисты чемпионатов Европы и мира.

Вместе с тем, в ходе визита мэру сообщили, что условия здания и оснащения не только не соответствуют международным стандартам, но и не дают спортсменам возможность полноценно тренироваться.

Айк Марутян отметил, что мэрия Еревана планировала отремонтировать спортшколу, однако после сейсмических исследований стало ясно, что ремонт невозможен. Следовательно, комплексным решением проблемы стало строительство нового здания.

В ближайшее время мэрия окончательно определится с местом строительства нового здания для школы. Марутян поручил ответственным лицам как можно скорее приступить к работам. Сообщается, что будет объявлен тендер на проектирование нового здания с новой инфраструктурой, спортивным оборудованием и комфортными условиями.-