Среда, 16 Сентября 2020 19:25

АрмИнфо. Зачастую парламентарии призывают правительство не штрафовать граждан, которые не носят маски, но я ни разу не слышал, чтобы депутаты призывали граждан носить маски. Об этом с трибуны парламента заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Глава кабинета министров добавил, что власти не ставят перед собой задачу просто штрафовать граждан.

<Зачастую я слышал разговоры о том, что маски стоят очень дорого, но ведь мы не раз отмечали, что маску можно сшить и в домашних условиях. Это не наша прихоть, такая мера снижает уровень распространения коронавируса в стране. На сегодняшний день Армения - одна из тех стран, где штраф за не ношение масок являются минимальным. Большинство жителей Армении положительно оценивают противоэпидемиологические меры правительства>,- подчеркнул Пашинян.

Также премьер заметил, что есть депутаты, которые выступают с трибуны парламента без масок. <Нужно, в первую очередь, штрафовать этих депутатов. Масочный метод борьбы с вирусом является весьма эффективным>,- заключил премьер-министр Армении.

Отметим, что штраф на нарушение масочного режима в Армении составляет 10.000 драмов.