Среда, 16 Сентября 2020 18:42

АрмИнфо.IDBank и Idram запустили новую совместную акцию: отныне, оплатив Ваши покупки или услуги по QR/NFC через приложение Idram, можно получить кэшбэк в размере 5% от сделки.

В период с 16-го сентября по 16-е ноября выполни 8 и более платежей QR/NFC через приложение Idram ежемесячно, в качестве способа оплаты выбери свой счет или карту IDBank-а или лимит Rocket line и получи cashback в размере 5% от суммы выполненных платежей.

Cashback переводится на счет или карту клиента, с которых был выполнен платеж, в случае Rocket line - на карту клиента в драмах РА, а в случае отсутствия карты - на текущий счет в драмах РА.

IDBank и Idram продолжают поощрять бесконтактные платежи - это удобно, безопасно и инновационно. Через Idram по QR/NFC можно выполнить платежи в более чем 3300 пунктах продажи, в том числе - в супермаркетах, аптеках, почти во всех службах доставки и в других пунктах продажи еды и предметов первой необходимости.

Если ты являешься клиентом IDBank-а, но не пользуешься Idram-ом, то скачай приложение и обязательно синхронизируй свои счета, чтобы воспользоваться акцией.

А если у тебя еще нет карты или счета IDBank-а, то можешь пройти дистанционную идентификацию в приложении Idram и заказать любую карту IDBank-а онлайн.

Ознакомиться со всеми подробностями акции можно здесь.