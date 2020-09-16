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 Среда, 16 Сентября 2020 18:38

В Ашхабаде состоялся международный медиа-форум, посвященный 25-летию постоянного Нейтралитета Туркменистана и избранию нашей страны заместителем председателя 75-й сессии Генассамблеи ООН

В Ашхабаде состоялся международный медиа-форум, посвященный 25-летию постоянного Нейтралитета Туркменистана и избранию нашей страны заместителем председателя 75-й сессии Генассамблеи ООН

АрмИнфо.16 сентября 2020 года в здании Торгово-промышленной палаты Туркменистана состоялся международный медиа-форум, посвященный 25-летию постоянного Нейтралитета Туркменистана и избранию нашей страны вице-председателем предстоящей 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций. Сессия прошла в формате видеоконференции.

Данный международный медиа-форум организован туркменской стороной совместно с Азиатско-Тихоокеанским вещательным союзом (ABU).

На встрече приняли участие руководители и представители ряда ведомств Туркменистана, дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, национальных средств массовой информации, руководители авторитетных иностранных общественных и телерадиовещательных организаций, также более 300 корреспондентов информационных агентств из 68-и стран мира, в том числе из Республики Армения – Гаяне Аракелян, главный редактор  Информационного агентства «Ноян Тапан» и Марианна Мкртчян, корреспондент Информационного агентства «Арминфо».  

Участники особо отметили значимость очередного делегирования Туркменистану вице-председательства сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, где наша страна имеет позитивный опыт. Как известно, Туркменистан принимал участие в работе 58-й, 62-й, 64-й, 68-й и 71-й сессий в качестве заместителя председателя.

Выступившие в ходе встречи делегаты из Туркменистана и зарубежных стран особо отметили статус постоянного Нейтралитета страны, который признан Лигой Наций соответствующими резолюциями. В данном контексте участники выразили успех и эффективность внешней политики Туркменистана, проводимой под мудрым руководством Президента Гурбангулы Бердымухамедова.

В частности, Ибрагим Эрен, исполняющий обязанности Президента Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза (ABU), Генеральный директор и председатель Турецкой телерадиовещательной корпорации «TRT», в ходе выступления констатировал, что с самого начала Туркменистан избрал этот политический курс для продвижения глобального мира и стабильности, а также для укрепления значимости сосуществования и устойчивого развития.

В своем выступлении Джавад Моттаги, Генеральный секретарь Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза (ABU) отметил, что будучи новым феноменом в международной правовой практике, туркменский нейтралитет стал базисом новой концепции сотрудничества и сохранения мира на земле.

В рамках своего выступления Шаши Шекхар Вемпати, главный исполнительный директор Индийской вещательной компании «Prasar Bharati» подчеркнул, что нейтралитет Туркменистана имеет большое значение на международной арене и проводимая политика Президента Туркменистана полностью совпадает с курсом укрепления добрососедства в регионе и во всем мире.

Недра Вирасингхе, директор группы «MTV Channel» (Ptv) Limited (MBC/MTV) из Шри-Ланки также рассказала свое видение о своеобразных аспектах политики позитивного Нейтралитета и отметила, что нейтралитет поможет закрепить позицию фарватера на Международных форумах, играющих важную роль в защите ценностей и общих интересов человечества.

Эммануэль Дупйи, Президент Европейского института перспектив и безопасности, обратил внимание на важную роль нейтралитета Туркменистана в регионе, который может стать источником консолидации стран Центральной Азии и площадкой для ускоренной интеграции в регионе.

В ходе выступления Председателя Национальной телерадиокомпании Узбекистана, А.Хаджаева было отмечено, что данный Форум, вне всякого сомнения, является одним из важных событий, призванным вновь подтвердить стремления Туркменистана дальнейшему укреплению стабильности и мира, социально-экономического процветания, а также развитию дипломатических связей со странами мира и добрососедских отношений в регионе.

В ходе своих выступлений Неда Бергер, Председатель туркмено-австрийского общества, Б.Амансарыев, Председатель Государственного информационного агентства Туркменистана, А.Какаева, заместитель председателя Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии и К.Реджепов, главный редактор газеты «Туркменистан» также рассказали об уникальности постоянного Нейтралитета Туркменистана, его роли в продвижении международного гуманитарного сотрудничества и было отмечено, что миролюбие, равноправие, невмешательство в дела других государств, неучастие в военных блоках, осуществление взаимовыгодного сотрудничества являются неотъемлемыми составляющими политики позитивного Нейтралитета.  

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