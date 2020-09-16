Среда, 16 Сентября 2020 18:35

АрмИнфо. Банк ACBA-Credit Agricole запустил цифровую платформу нового поколения ACBA Digital (https://www.acbadigital.am/hy/login), которая предоставляет возможность воспользоваться многочисленными банковскими услугами как в веб- версии, так и через мобильное приложение.

Как сообщает пресс-служба банка, благодаря мобильному приложению ACBA Digital в Армении впервые есть возможность осуществить NFC-платежи (услуга NFC на данный момент доступна только для платежных карт Банка VISA и операционной системы Android) . Для того, чтобы воспользоваться платформой ACBA Digital через мобильный телефон приложение необходимо скачать, перейдя по следующим ссылкам: https://play.google.com/store/apps/details?id=am.acba.ACBA_Mobile&hl=en (для операционной системы Android), и https://apps.apple.com/us/app/id1515436600?utm_source=release&utm_medium=cpc&utm_campaign=dig ital (для операционной системы IOS)

Те лица, которые пока не являются клиентами Банка, также имеют возможность скачать мобильное приложение ACBA Digital и воспользоваться многочисленными преимуществами платформы, которая доступна как для физ-, так и юрлиц.

<Благодаря многочисленным инновационным возможностям с помощью платформы ACBA Digital можно воспользоваться современными банковскими услугами и осуществить ряд сделок>, - говорится в сообщении.

Со всеми возможностями можно познакомиться, перейдя по следующей ссылке: https://acba.digital/. Напомним, что ЗАО "ACBA-Credit

Agricole Bank" функционирует в Армении с 1995 года. Акционерами банка по состоянию на 1 апреля 2020г выступают: акционерное общество SJSC "SacamInternational" (член группы CreditAgricole S.A) - 5% и "ACBA Federation" CJSC - 95%.