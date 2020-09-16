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 Среда, 16 Сентября 2020 18:32
Александр Аванесов

Премьер-министр РА: Заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ соответствует представлениям армянской стороны

Премьер-министр РА: Заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ соответствует представлениям армянской стороны

АрмИнфо.  По положению на сегодняшний день говорить о встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана не приходится, поскольку такая встреча не запланирована.  Об этом 16 сентября с трибуны Национального Собрания заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата армянского парламента Армана  Бабаджаняна.

По словам премьера, идут обсуждения о возможности встречи. Глава армянского правительства отметил конструктивный характер заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ, который соответствует

представлениям армянской стороны о необходимости возобновления переговорного процесса по урегулированию нагорно- карабахского

конфликта. Как заметил Никол Пашинян, по переговорному процессу у армянской стороны имеются свои принципы, которые ранее были

озвучены. В то же время, армянская сторона не считает эти принципы предусловием для возобновления переговоров.

Другой вопрос, что Баку выступает с предусловием, согласно которому Карабах должен восприниматься как часть территории Азербайджана. В этом контексте, продолжил  премьер-министр,   заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ следует воспринимать как логичное и конструктивное.

Он заметил, что переговорный процесс после июльских боестолкновений ничем не отличается от до июльских. До июльских событий Азербайджан

постоянно выступал с воинственными заявлениями, которые не соответствовали логике переговорного процесса. Позиция

международного сообщества четка и понятна: карабахский вопрос должен быть решен исключительно мирными средствами путем переговоров. Июльские события  показали, что с Арменией и Арцахом нельзя говорить языком силы.  <Ранее Азербайджан неоднократно заявлял, что способен в течение 24 часов решить арцахский вопрос. Получается, что Азербайджан был неправ, а мы правы>,  сказал глава армянского правительства. Напомним, что  сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик 14 сентября  в Париже провели интенсивные консультации.  Согласно сообщению ОБСЕ, сопредседатели обсудили ситуацию в регионе, уделив особое внимание дальнейшим развитиям после эскалации насилия на армяно-азербайджанской границе в середине июля.  Посредники детально обсудили и оценили частные и публичные мессиджи и опасения сторон, отмечается в сообщении. Каспшик представил ситуацию с безопасностью на местах, сопредседатели приветствовали его конкретные приготовления к возобновлению деятельности по мониторингу.  Посредники провели отдельные телефонные беседы с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана,  Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым, и пригласили министров лично встретиться с ними в ближайшие недели для дальнейшего уточнения их позиций <с целью возобновления серьезных предметных переговоров без предусловий>. <Сопредседатели в соответствии со своим мандатом ОБСЕ по-прежнему активно и в полной мере участвуют в содействии переговорам по мирному и всеобъемлющему урегулированию>, - отмечается в сообщении.

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