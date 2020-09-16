Среда, 16 Сентября 2020 18:31

АрмИнфо.В парламенте на этой неделе был разрешен кризис, возникший в Конституционном суде. Об этом с трибуны парламента заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

<То, что на этой неделе в парламенте были избраны новые судьи КС очень важно, но это не значит, что теперь в стране сформировался идеальный Конституционный суд. Как вам известно, правительство после длительных обсуждений выдвинуло кандидатуру Эдгара Шатиряна, думаю, это решение будет оправданным>,- подчеркнул премьер-министр.

Отметим, что 15 сентября парламент Армении избрал троих судей КС. Эдгара Шатиряна, Ерванда Хундкаряна и Артура Вагаршяна. Отметим, что оппозиционные парламентские фракции партии <Процветающая Армения> (ППА) и <Просвещенная Армения> отказались принять участие в процедуре голосования, объявив тем самым бойкот. Формально. Такое решение было принято в связи с тем, что ни один из кандидатов не пожелал встретиться с оппозицией, которая в свою очередь ни одного из них об этом и не просила. Более того, представители ППА сочли всю инициированную правящей партией процедуру вокруг КС не конституционной.