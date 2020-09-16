Среда, 16 Сентября 2020 18:27

АрмИнфо. С точки зрения стратегии по борьбе с коронавирусом, все, что мы делали и делаем, на 100% правильно. Об этом 16 сентября с парламентской трибуны заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Премьер особо отметил, что деятельность Правительства РА по части борьбы с коронавирусом продолжает оставаться полностью прозрачной, и Армения, в отличие от некоторых стран, предоставляет в полном объеме статистические данные по новым случаям. Пашинян обратил также внимание на тот факт, что в последнее время ежесуточные новые случаи COVID-19 составляют 5-6% от числа проведенных тестов, что является очень хорошим показателем, свидетельствующим об эффективности мер по выявлению коровируса. Что касается критики в адрес Правительства, то здесь премьер заметил, что озвучивание подобных критических замечаний не мешает тем же самым лицам выступать за отказ от ношения масок или же призывать к аннулированию соответствующих штрафных санкций.

Глава кабмина коснулся также формирования в НС следственной комиссии по расследованию действий властей в период эпидемии коронавируса, пожелав успехов в ее деятельности.

В общей сложности, в республике было подтверждено 46376 случаев коронавируса, выздоровели 42069 человек, скончались 923. На данный момент фактическое лечение получает 3101 пациент.