Среда, 16 Сентября 2020 18:25

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы,

17 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10?00-16?00 жилой дом 8 на улице Адонца, жилые дома 10, 16/6, 23 на улице Кочара, 16/6 на улице Кочара, жилой дом 8 на 2-ом переулке

Сосе, жилой дом 4 на улице А.Тиграняна, жилой дом 30 на улице Киевяна, жилой дом 1 на улице Акобяна, жилые дома 7-10 на улице Шахсуваряна, жилой дом 16 на улице Лепсуса, жилой дом 2 на улице Грибоедова, улицы Церенца, Микаеляна, Дживани и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 17, 20 на улице Хоренаци, жилые дома 7, 12 на улице Лео, жилые дома 4, 6 на улице Пароняна, жилой дом 9 на пр. Маштоца, жилой дом 33а на улице Маисяна, жилые дома 1, 101 на улице Бюзанда, жилой дом 29 на улице Хоренаци, жилой дом 7 на улице Агатангехоса, жилые дома 4, 10 на улице Дехатан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), театр 'Метро", фонтаны на площади имени Г.Нжде, жилые дома 33, 35 на пр. Багратуняца, жилые дома 49, 51 на пр. Багратуняца, собственные дома на переулке Лазо и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 13 на улице Молдовакан во 2-ом Норкском массиве; жилой дом 1 в 3-ем Норкском массиве; жилой дом 6 на 1-ом переулке Люксембурга в 6-ом Норкском массиве; подъезды 3, 4 жилого дома 73 на улице Вильнюса в 9-ом Норкском массиве; жилой дом 1 (1/10) на улице Бабаджаняна в Аван Ариндже; жилой дом 68/2 на улице Худякова, жилой дом 39 на улице Нарекаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; улицы Норка 5, 6, 7, 9, 13, собственные дома на 1-ом переулке 6-ой улицы Норка, собственные дома на улице Г.Овсепяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

в Армавирской области:

11?00-17?00 села Амберд, Лернамердз и Агавнатун;

в Котайкской области:

10?00-16?00 улицы Шаумяна, Спандаряна, частично улицы Ширака, Чаренца, Абовяна, Исаакяна, Комитаса, кварталы "Болор охер", "Калер",

частично квартал 'Цирананоц" в общине Егвард;

10?30-16?30 квартал Какавадзор, Асфальтный завод и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан;

11:00-17:00 села Капутан, Камарис, Гегашен и Дзорахбюр; частично частные дпма Птгни;

в Гегаркуникской области:

10?00- 16?00 общины Мадина, Лернакерт полностью, некоторые кварталы Неркин Геташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); зона

отдыха "Аревик-Физ институт" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11?30-16?00 общины Золакар и Астхадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10?00-16?00 частично село Вернашен;

10:30-16:00 частично село Айгепат;

13:00-16:00 частично село Севакаван;

в Лорийской области:

09:00-15:00 села Чочкан, Мец Айрум и Покр Айрум;

в Ширакской области:

10:00-14:00 село Вардахбюр в Ашоцком регионе;

10:00-16:00 село Дзорашен в Ашоцком регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.