Arminfo.info




﻿
 Среда, 16 Сентября 2020 18:22
Карина Манукян

Арутюнян: Инициатива <Просвещенной Армении> о моей отставке еще более укрепит Минобразования

Арутюнян: Инициатива <Просвещенной Армении> о моей отставке еще более укрепит Минобразования

АрмИнфо. Инициатива <Просвещенной Армении> по выражению мне недоверия еще более укрепит Минобразования, науки, культуры и спорта Армении, поскольку позволяет лучше оценить деятельность министерства. Об этом 16 сентября с парламентской трибуны заявил министр Араик Арутюнян.

Арутюнян назвал процессы, связанные с требованием его отставки, естественными, напомнив, что еще в 2018 году он говорил СМИ о предстоящих болезненных образовательных реформах, вследствие которых некоторые круги лишатся своего влияния. При этом, по его словам, в нынешней высокой напряженности есть как объективные, так и субъективные причины. Министр указал на то, что недовольство общественности проявлялось и в 2012 году, вследствие перехода Армении к Болонской системе. При этом он не преминул отметить, что в данном вопросе скорее была поставлена <птичка>, нежели Болонский процесс был реализован в полном объеме.

Говоря о работе министерства, Арутюнян отметил, что Минобразования разрабатывает в беспрецедентном объеме пакеты законодательных изменений, и не желает спешить в этих действиях, чтобы в итоге не иметь на руках нереализуемые документы.

<В тот момент, когда политическая команда констатирует, что мы ошиблись, я даже минуты не буду занимать министерский пост>, - подчеркнул Арутюнян.

Добавим, что парламентские обсуждения проходят на фоне акции протеста перед зданием Национального Собрания в поддержку инициативы <Просвещенной Армении> по выражению недоверия министру Араику Арутюняну. Собравшиеся скандируют <Араик, уходи!>, отмечая, что несогласны с проводимыми образовательными реформами, идущими, по их словам, вразрез с национальными интересами. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Правительство представило программу мероприятий, приуроченных 29-й годовщине Независимотси АрменииПравительство представило программу мероприятий, приуроченных 29-й годовщине Независимотси Армении
Мэрия Еревана займется вопросом строительства нового здания для спортивной школы олимпийского резерва по гимнастике имени Альберта АзарянаМэрия Еревана займется вопросом строительства нового здания для спортивной школы олимпийского резерва по гимнастике имени Альберта Азаряна
Никол Пашинян: Большинство жителей Армении положительно оценивают противоэпидемиологические меры правительстваНикол Пашинян: Большинство жителей Армении положительно оценивают противоэпидемиологические меры правительства
Твои покупки отныне более выгодны вместе с IDBank-ом и Idram-омТвои покупки отныне более выгодны вместе с IDBank-ом и Idram-ом
В Ашхабаде состоялся международный медиа-форум, посвященный 25-летию постоянного Нейтралитета Туркменистана и избранию нашей страны заместителем председателя 75-й сессии Генассамблеи ООНВ Ашхабаде состоялся международный медиа-форум, посвященный 25-летию постоянного Нейтралитета Туркменистана и избранию нашей страны заместителем председателя 75-й сессии Генассамблеи ООН
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
ПА выдвинет кандидатуру Аркадия Хачатряна на должность главы парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросамПА выдвинет кандидатуру Аркадия Хачатряна на должность главы парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам
Прогноз: Пока Армении и Арцаху угрожают уничтожением, разговоры о любом документе преждевременныПрогноз: Пока Армении и Арцаху угрожают уничтожением, разговоры о любом документе преждевременны
Баронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального СветаБаронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального Света
Роберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы имРоберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы им
Никол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятийНикол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятий
Российский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного обществаРоссийский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного общества
Многонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера АрменииМногонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера Армении
Президент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопросаПрезидент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопроса
После событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлениемПосле событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлением
Взгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не ПашинянаВзгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не Пашиняна
В ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфоВ ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфо
Российская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФРоссийская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФ
"Госуслуги" предоставил информацию об очередных вывозных рейсах из Армении в Россию
Эдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в РоссииЭдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в России
Абитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режимеАбитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режиме
Поиск по дням

2013 , 2014