Среда, 16 Сентября 2020 18:22

АрмИнфо. Инициатива <Просвещенной Армении> по выражению мне недоверия еще более укрепит Минобразования, науки, культуры и спорта Армении, поскольку позволяет лучше оценить деятельность министерства. Об этом 16 сентября с парламентской трибуны заявил министр Араик Арутюнян.

Арутюнян назвал процессы, связанные с требованием его отставки, естественными, напомнив, что еще в 2018 году он говорил СМИ о предстоящих болезненных образовательных реформах, вследствие которых некоторые круги лишатся своего влияния. При этом, по его словам, в нынешней высокой напряженности есть как объективные, так и субъективные причины. Министр указал на то, что недовольство общественности проявлялось и в 2012 году, вследствие перехода Армении к Болонской системе. При этом он не преминул отметить, что в данном вопросе скорее была поставлена <птичка>, нежели Болонский процесс был реализован в полном объеме.

Говоря о работе министерства, Арутюнян отметил, что Минобразования разрабатывает в беспрецедентном объеме пакеты законодательных изменений, и не желает спешить в этих действиях, чтобы в итоге не иметь на руках нереализуемые документы.

<В тот момент, когда политическая команда констатирует, что мы ошиблись, я даже минуты не буду занимать министерский пост>, - подчеркнул Арутюнян.

Добавим, что парламентские обсуждения проходят на фоне акции протеста перед зданием Национального Собрания в поддержку инициативы <Просвещенной Армении> по выражению недоверия министру Араику Арутюняну. Собравшиеся скандируют <Араик, уходи!>, отмечая, что несогласны с проводимыми образовательными реформами, идущими, по их словам, вразрез с национальными интересами.