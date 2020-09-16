Среда, 16 Сентября 2020 18:17

АрмИнфо. В результате очередной провокации на северо-восточном направлении армяно-азербайджанской госграницы (Тавушская область РА), смертельное огнестрельное и осколочное ранения на одной из боевых позиций ВС РА получил военнослужащий контрактной службы, младший сержант Овик Нельсонович Тамазян.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МО РА, для выяснения деталей инцидента ведется следствие. В МО также выразили соболезнования родным и близким погибшего.

В тоже время в армянском оборонном ведомстве подчеркнули, что в последние дни противник проявляет активность в северо-восточном направлении госграницы и предпринимает попытки осуществления инженерных укрепительных работ, тем самым способствуя повышению напряженности на передовой.

В Минобороны РА добавили, что для подавления активности противника передовые подразделения ВС Армении вынуждены были предпринять соответствующие меры. "Вся ответственность за сложившуюся ситуацию и повышение напряженности несет военно-политическое руководство Азербайджана", - резюмировали в Минобороны Армении.