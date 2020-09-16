Среда, 16 Сентября 2020 18:15

АрмИнфо.Минская группа ОБСЕ еще не добилась положительных результатов в переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом в прямом эфире сказал посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

"Мы считаем своей родиной в равной степени и Анатолию, и Карабах. В Турции воспринимают "оккупацию Карабаха как оккупацию собственных земель"", - сказал турецкий дипломат, не уточнив при этом, как вдруг Карабах стал турецким. Выразив недовольство деятельностью МГ ОБСЕ, Озарал, в частности сказал: "Мы предупреждаем сопредседателей Минской группы ОБСЕ. До тех пор, пока несправедливость не устранена, недовольство в Азербайджане будет расти. Наше важнее обязательство заключается в урегулировании нагорно-карабахского конфликта дипломатическим путем. Но и противоположная сторона должна знать, что всякому терпению есть предел. Азербайджан проявил довольно много терпения в этом вопросе", - заверил он, при этом выразив убеждение, что должны быть предприняты серьезные шаги для решения карабахской проблемы.