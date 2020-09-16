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 Среда, 16 Сентября 2020 18:12
Карина Манукян

Араик Арутюнян припомнил дашнакам свое обещание наполнить коробки уголовными делами

Араик Арутюнян припомнил дашнакам свое обещание наполнить коробки уголовными делами

АрмИнфо. В течение всего нескольких часов мы можем взять из прокуратуры списки уголовных дел по образовательной сфере, красиво их упаковать, положить в коробки и отправить АРФ <Дашнакцутюн>. Об этом заявил 16 сентября министр образования, науки, культуры и спорта РА Араик Арутюнян на пресс­конференции, комментируя свое сделанное год назад обещание.

Напомним, что осенью прошлого года представители Молодежного союза АРФД провели ряд акций протеста у здания правительства с требованием отставки Арутюняна в связи с его <антиармянской и антинародной> политикой. Тогда же они выставили перед министерством пустые коробки с надписями <Уходи достойно> и <Антинациональные гранты>, чтобы Арутюнян сложил после ухода в них своих вещи. Тогда же министр, со своей стороны, пообещал их заполнить уголовными делами по части нарушений при бывших министрах образования, и переслать обратно.

Арутюнян отметил, что в связи с нарушениями за период, приходящийся на деятельность экс-министров образования, были заведены сотни уголовных дел с десятками и сотнями миллионов ущерба. Данные дела находятся в ведомстве прокуратуры, однако, при желании, их списки можно красиво упаковать, наполнить ими коробки, и отправить АРФ <Дашнакцутюн>.  <Тогда я не сделал этого, потому что они успокоились и разошлись по домам, и я не хотел усугублять ситуацию. Однако если они будут продолжать, то и я пересмотрю свои действия>, - подчеркнул Арутюнян.

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