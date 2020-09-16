Среда, 16 Сентября 2020 18:10

АрмИнфо. Я покину министерствкий пост, когда будут основания для моей отставки, и я почувствую, что иду неправильным путем. Об этом заявил 16 сентября министр образования, науки, культуры и спорта РА Араик Арутюнян на пресс-конференции, комментируя акции протеста с требованием его отставки.

Говоря о протестных акциях, министр отметил, что они связаны с пакетом законодательных реформ, которые и вызывает озабоченность в некоторых кругах, в том числе политических. Эта озабоченнность, по его словам, основана на том, что реформы позволят воспитать новое поколение, которое не будет поддерживать те ложные ценности, которые пропагандируют вовлеченные в данное протестное движение лица. Именно опасения лишиться этой поддержки и подталкивает определенные круги на проведение акций протеста. Арутюнян также заметил, что не встречается с протестующими по той причине, что у него и у них - разные повестки. <Моя повестка - это образовательные реформы, а их - доведенное до крайности требование моей отставки>, - заявил он, добавив, что его политическая команда не обсуждает вопрос его ухода с министерсткой должности.

Добавим, что ранее перед зданием министерства неоднократно проходили акции протеста с требованием отставки Арутюняна по причине таких реформ, как, в частности, сокращение в школьной программе часов предмета <Армянский язык> и изъятия из программы предмета <История армянской церкви>. Позднее фракция <Просвещенная Армения> заявила, что намеревается выразить недоверие министру.