Arminfo.info




﻿
 Среда, 16 Сентября 2020 12:23
Ани Мшецян

Ани Самсонян утверждает: Министр образования Араик Арутюнян должен подать в отставку

Ани Самсонян утверждает: Министр образования Араик Арутюнян должен подать в отставку

АрмИнфо. Министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян должен подать в отставку. Об этом в беседе с журналистами заявила депутат от фракции "Просвещенная Армения" Ани Самсонян.  Депутат заявила, что их фракция намерена выразить свое недоверие Арутюняну, как министру.

"Не знаю, поддержит ли нас фракция "Процветающая Армения", но уверена, что у наших коллег также есть недовольство деятельностью министра. Для отставки Арутюняна есть все основания. Достаточно взглянуть на то, что происходит в сфере образования и науки, что происходит в школах. О сферах культуры и спорта я вообще молчу",- подчеркнула Самсонян.

Также она заявила, что за прошедшие 2 года в деятельности Арутюняна, как министра, не было никаких значительных результатов.

"Арутюнян унижал сотрудников сферы образования, незаконно увольнял директоров школ, осуществлял имитацию реформ, вел борьбу с директорами от Республиканской партии. Уже длительное время в ЕГУ не могут избрать ректора, и это серьезная проблема.  Араика Арутюняна держат только за то, что он участвовал в революции. И очень грустно, что у нас различными сферами руководят те, кто принимал участие в бархатной революции",- подчеркнула Самсонян.

Отметим, что сегодня в ходе пресс-конференции министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян сообщил, что не намерен подавать в отставку. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Правительство представило программу мероприятий, приуроченных 29-й годовщине Независимотси АрменииПравительство представило программу мероприятий, приуроченных 29-й годовщине Независимотси Армении
Мэрия Еревана займется вопросом строительства нового здания для спортивной школы олимпийского резерва по гимнастике имени Альберта АзарянаМэрия Еревана займется вопросом строительства нового здания для спортивной школы олимпийского резерва по гимнастике имени Альберта Азаряна
Никол Пашинян: Большинство жителей Армении положительно оценивают противоэпидемиологические меры правительстваНикол Пашинян: Большинство жителей Армении положительно оценивают противоэпидемиологические меры правительства
Твои покупки отныне более выгодны вместе с IDBank-ом и Idram-омТвои покупки отныне более выгодны вместе с IDBank-ом и Idram-ом
В Ашхабаде состоялся международный медиа-форум, посвященный 25-летию постоянного Нейтралитета Туркменистана и избранию нашей страны заместителем председателя 75-й сессии Генассамблеи ООНВ Ашхабаде состоялся международный медиа-форум, посвященный 25-летию постоянного Нейтралитета Туркменистана и избранию нашей страны заместителем председателя 75-й сессии Генассамблеи ООН
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
ПА выдвинет кандидатуру Аркадия Хачатряна на должность главы парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросамПА выдвинет кандидатуру Аркадия Хачатряна на должность главы парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам
Прогноз: Пока Армении и Арцаху угрожают уничтожением, разговоры о любом документе преждевременныПрогноз: Пока Армении и Арцаху угрожают уничтожением, разговоры о любом документе преждевременны
Баронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального СветаБаронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального Света
Роберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы имРоберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы им
Никол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятийНикол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятий
Российский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного обществаРоссийский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного общества
Многонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера АрменииМногонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера Армении
Президент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопросаПрезидент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопроса
После событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлениемПосле событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлением
Взгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не ПашинянаВзгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не Пашиняна
В ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфоВ ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфо
Российская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФРоссийская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФ
"Госуслуги" предоставил информацию об очередных вывозных рейсах из Армении в Россию
Эдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в РоссииЭдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в России
Абитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режимеАбитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режиме
Поиск по дням

2013 , 2014