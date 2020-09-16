Среда, 16 Сентября 2020 12:23

АрмИнфо. Министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян должен подать в отставку. Об этом в беседе с журналистами заявила депутат от фракции "Просвещенная Армения" Ани Самсонян. Депутат заявила, что их фракция намерена выразить свое недоверие Арутюняну, как министру.

"Не знаю, поддержит ли нас фракция "Процветающая Армения", но уверена, что у наших коллег также есть недовольство деятельностью министра. Для отставки Арутюняна есть все основания. Достаточно взглянуть на то, что происходит в сфере образования и науки, что происходит в школах. О сферах культуры и спорта я вообще молчу",- подчеркнула Самсонян.

Также она заявила, что за прошедшие 2 года в деятельности Арутюняна, как министра, не было никаких значительных результатов.

"Арутюнян унижал сотрудников сферы образования, незаконно увольнял директоров школ, осуществлял имитацию реформ, вел борьбу с директорами от Республиканской партии. Уже длительное время в ЕГУ не могут избрать ректора, и это серьезная проблема. Араика Арутюняна держат только за то, что он участвовал в революции. И очень грустно, что у нас различными сферами руководят те, кто принимал участие в бархатной революции",- подчеркнула Самсонян.

Отметим, что сегодня в ходе пресс-конференции министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян сообщил, что не намерен подавать в отставку.