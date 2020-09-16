Среда, 16 Сентября 2020 12:17

АрмИнфо.С Арсеном Джулфалакяном вопросы образования за прошедшие месяцы не обсуждались. Об этом сообщил 16 сентября министр образования, науки, культуры и спорта РА Араик Арутюнян на пресс-конференции.

Напомним, что 9 сентября Арсен Джулфалакян, представляющий фракцию <Мой шаг>, сообщил о своем решении отказаться от депутатского мандата. Он обосновал это принципиальными разногласиями с министром Араиком Арутюняном касательно подходов к управлению подведомственными ему сферами. Джулфалакян также отметил, что выбранный министром путь является бесперспективным, и не решит имеющиеся проблемы.

Арутюнян отметил, что пока что воздержится от комментариев по данному вопросу с учетом того, что процесс сложения Джулфалакяном депутатских полномочий еще не завершен. Между тем он указал на то, что в течение последних месяцев с Джулфалакяном обсуждений образовательной сферы не проводилось. По его словам, он вполне мог озвучить свою критику по поводу образовательных реформ, и в случае, если бы министерство с ней соглпсилось, то были бы предприняты соответствующие меры, или же, в противном случае, Джулфалакяну могли бы объяснить, в чем он ошибается. Между тем вопросы образования не были затронуты и в ходе прошедших 1- 1.5 месяца назад обсуждений фракции <Мой шаг>.

Арутюнян обратил внимание на то, что ранее итоги объективных обсуждений находили свое отображение в дальнейшей деятельности министерства, в том числе в форме законодательных изменений и правительственных решений.