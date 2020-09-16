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 Среда, 16 Сентября 2020 12:14
Карина Манукян

Министр: COVID-19 был выявлен у 1% протестированных учителей

Министр: COVID-19 был выявлен у 1% протестированных учителей

АрмИнфо. По положению на 10 сентября, COVID-19 был выявлен у около 1% протестированных учителей. Об этом сообщил 16 сентября министр образования, науки, культуры и спорта РА Араик Арутюнян на пресс-конференции.

По словам Арутюняна, по положению на 10 сентября было проведено 6 тыс.  тестов среди учителей, и COVID-19 был подтвержден в около 1% случаев.  Министр положительно оценил данный результат, отметив, что он указывает на высокую социальную ответственность педагогов и соблюдение ими мер безопасности.

Как было отмечено, показатель посещаемости школ в первый день составил 97%. Арутюнян подчеркнул, что введенные в школах ограничения направлены на охрану здоровья учителей и учащихся, и предотвращение вспышек COVID-19. По его словам, в подавляющем большинстве школ - спокойная ситуация, и нарушения правил безопасности выявлены не были. Министр напомнил, что в этом вопросе министерство сотрудничает также с инспекционными органами.

<Возможно, что возобновление занятий даст некие колебания по части случаев коронавируса, однако нынешняя ситуация дает повод надеяться на то, что они не будут значительными, и новых вспышек не будет>, - заявил Арутюнян.

Напомним, что занятия в школах возобновились с 15 сентября. С учетом эпидемиологической ситуации, для школ были разработаны правила безопасности. В частности, персонал и учащиеся должны носить маски; классы с численностью более 20 человек будут разделены на группы; деятельность столовых и буфетов запрещается; запрещено также проведение массовых мероприятий и кружков. В течение дня персонал и учащиеся обеспечиваются необходимыми масками и дезинфицирующими веществами, а также дистанционными термометрами (по крайней мере, по количеству входов в школу).

Во время перемен учащиеся не покидают класс. Случаи выхода из классной комнаты регулируются по мере необходимости под контролем учителя. Во время учебного процесса в школе, по возможности, необходимо сохранить социальное расстояние, исключая скопления и тесные контакты. Запрещается вызывать учащихся к доске, учащиеся отвечают на урок со своих мест. В конце семестра проводится проверка знаний учащихся посредством итоговой полугодовой письменной работы. Оценки учащиеся и родители смогут увидеть в электронном дневнике. 

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