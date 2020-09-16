Среда, 16 Сентября 2020 11:45

АрмИнфо. В Армении будет создана новая структура для координации сферы гражданской авиации. Национальное Собрание страны на заседании 16 сентября во втором и окончательном чтении внесло изменения и дополнения в закон "Об авиации".

По словам заместителя министра территориального управления и инфраструктур РА Армена Симоняна, согласно представленному документу, в стране будет сформирован Национальный авиационный комитет, который будет заниматься упрощением регламентов воздушных перевозок. Утверждением устава и рабочей программы комитета будет заниматься правительство РА.