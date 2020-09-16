Среда, 16 Сентября 2020 11:30

АрмИнфо. В законодательстве Армении начнет применяться новый термин - "отцовский отпуск". Поправки в Трудовом кодексе одобрены на пленарном заседании Национального Собрания 16 сентября во втором и окончательном чтении.

По словам соавтора представленного документа, депутата НС от правящей фракции "Мой шаг" Цовинар Варданян, законопроектом

предлагается предоставить отцам брать отпуск в связи с рождением ребенка. Тем самым, продолжила депутат, отцы новорожденных получат право в течение 30 дней со дня рождения ребенка обратиться к работодателю за получением 5-дневного полностью оплачиваемого отпуска. Отпуск отцам будет предоставляться по их желанию, а оплата производиться из расчета средней дневной зарплаты за каждый день отпуска. Цовинар Варданян подчеркнула, что подобная практика действует во многих странах мира. В Армении же аналогичные внутренние механизмы действуют только в крупных компаниях. По словам депутата, еще одно изменение касается людей, фактически ухаживающих за ребенком, но не находящихся в декретном отпуске. "Согласно предложенным изменениям для этих лиц на протяжении всего периода ухода за ребенком в возрасте до 1 года, трудовые условия не могут претерпевать существенных изменений на менее благоприятные, за исключением изменения названия должности или категории", - сказала Варданян. Она отметила, что таким образом работники на весь период ухода за ребенком будут защищены от возможных изменений трудовых условий. Поправками также ужесточаются условия увольнения лиц, занятых уходом за ребенком.

Изменения по линии трудовых условий вступят в силу после принятия закона, а возможность получения отпуска отцами вступит в силу с 1 января 2021 года.