Среда, 16 Сентября 2020 11:26

АрмИнфо. Военнослужащие вооруженных сил Армении получат ряд льгот по уплате налога на имущество. Национальное Собрание страны на пленарном заседании 16 сентября во втором и окончательном чтении одобрило поправки в законе "О налоге на имущество".

По словам заместителя министра обороны РА Габриела Балаяна, в рамках нынешних регулирований были зафиксированы случаи, когда компетентный орган прекращал применение льготы по части военнослужащих, которые по истечении срока не демобилизовались с военной службы и продолжали службу посредством заключения нового договора. Для решения этой задачи четко устанавливается, что после окончания срока договора о военной службе в установленном законом порядке, для военнослужащих, продолжающих военную службу, действует право на льготы по налогу на имущество в соответствующих размерах. Определены и случаи освобождения от права на льготы по налогу на имущество. В результате предлагаемых изменений группа бенефициаров не изменится.

Отметим, что льготой по уплате налога на имущество будут пользоваться военнослужащие, находящиеся на обязательной военной службе в Вооруженных силах и в других войсках, включая курсантов военных учебных заведений, военнослужащие, проходящие службу в подразделениях РФ, дислоцированных в Республике Армения. Для военнослужащих, окончивших военное учебное заведение и находящихся на послевузовской контрактной службе, льгота по налогу на имущество распространяется на недвижимость стоимостью до 40 млн драмов и на транспортные средства мощностью до 150 лошадиных сил.