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 Среда, 16 Сентября 2020 11:26
Александр Аванесов

Военнослужащие вооруженных сил Армении получат льготы по уплате налога на имущество

Военнослужащие вооруженных сил Армении получат льготы по уплате налога на имущество

АрмИнфо. Военнослужащие вооруженных сил Армении получат ряд льгот по уплате налога на имущество.  Национальное Собрание страны на пленарном заседании 16 сентября во втором и окончательном чтении одобрило поправки в законе "О налоге на имущество".

По словам заместителя министра обороны РА Габриела Балаяна, в рамках нынешних регулирований были зафиксированы случаи, когда компетентный орган прекращал применение льготы по части военнослужащих, которые по истечении срока не демобилизовались с военной службы и продолжали службу посредством заключения нового договора. Для решения этой задачи четко устанавливается, что после окончания срока договора о военной службе в установленном законом порядке, для военнослужащих, продолжающих военную службу, действует право на льготы по налогу на имущество в соответствующих размерах. Определены  и случаи освобождения от права на льготы по налогу на имущество. В результате предлагаемых изменений группа бенефициаров не изменится.

Отметим, что льготой по уплате налога на имущество будут пользоваться военнослужащие, находящиеся на обязательной военной службе в Вооруженных силах и в других войсках, включая курсантов военных учебных заведений, военнослужащие, проходящие службу в подразделениях РФ, дислоцированных в Республике Армения. Для военнослужащих, окончивших военное учебное заведение и находящихся на послевузовской контрактной службе, льгота по налогу на имущество распространяется на недвижимость стоимостью до 40 млн драмов и на транспортные средства мощностью до 150 лошадиных сил.

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