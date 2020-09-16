Среда, 16 Сентября 2020 11:24

АрмИнфо. По данным на 11:00 16 сентября, в Армении выявлено 257 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровели еще 128 пациентов.

В общей сложности, в республике было подтверждено 46376 случаев коронавируса, выздоровели 42069 человек, скончались 923. За последние сутки болезнь унесла жизнь троих человек в возрасте 65-и, 71-го и 73-х лет; у всех них были сопровождающие хронические заболевания. На данный момент фактическое лечение получает 3101 пациент. В общей сложности, в республике было проведено 247839 тестов на коронавирус (из них 4135 - за последние сутки)