Среда, 16 Сентября 2020 11:16

АрмИнфо. Оппозиционная фракция "Просвещенная Армения" осуждает действия полиции Армении, которая задерживает граждан страны, прогуливающихся без масок. Об этом 16 сентября в Национальном Собрании РА заявил глава фракции Эдмон Марукян.

По его словам, в социальных сетях получают распространение сюжеты, на которых видно, как сотрудники правоохранительных органов применяют силу в отношении граждан без защитных масок. Исключения не составляют и женщины. Он потребовал проведения служебного расследования по "данному вопиющему факту", призвав правящую фракцию "Мой шаг" последовать этому примеру. "Это позор. Вы говорите, что не вы пришли к власти, а народ пришел к власти. Теперь эту самую власть на улицах подвергают унижениям, что неприемлемо и осуждаемо", - заявил оппозиционный политик.

В свою очередь, депутат от правящей фракции "Мой шаг" Армен Хачатрян призвал перед осуждением понять, что произошло. По его словам, по всем вопросам проводятся служебные расследования, после которых можно делать какие-то выводы. Он не исключил, что распространенные в сети видеосюжеты могли быть смонтированы. "При этом, никто не знает предыстории вопроса, сопротивления полиции и т.д. Давайте подождем итогов служебного расследования, после чего будем делать выводы", - призвал Армен Хачатрян.

Спикер НС РА Арарат Мирзоян добавил, что законодательство предусматривает различные санкции за нарушение карантинного режима - от применения административных мер воздействия и заканчивая лишением свободы. Каждый гражданин, подчеркнул спикер, имеет возможности для защиты своих прав. Иногда речь идет о провокациях, и для этого есть правоохранительные органы.

Отметим, что в Армении в связи с распространением COVID-19 с 11 сентября отменен режим чрезвычайного положения, который заменен на карантин, который будет действовать до 11 января 2021 года. В условиях карантина ношение защитных масок является обязательным.