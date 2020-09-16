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 Среда, 16 Сентября 2020 11:16
Александр Аванесов

Оппозиционный депутат призвал правящую в Армении силу осудить действия полиции

Оппозиционный депутат призвал правящую в Армении силу осудить действия полиции

АрмИнфо.  Оппозиционная фракция "Просвещенная Армения" осуждает действия полиции  Армении, которая задерживает граждан страны, прогуливающихся без масок.  Об этом 16 сентября в Национальном Собрании РА заявил глава фракции Эдмон Марукян.

 

По его словам, в социальных сетях получают распространение сюжеты, на которых видно, как сотрудники правоохранительных органов применяют силу в отношении граждан без защитных масок. Исключения не составляют и женщины. Он потребовал проведения служебного расследования по "данному  вопиющему факту",  призвав правящую фракцию "Мой шаг" последовать этому примеру.  "Это позор.  Вы говорите, что не вы пришли к власти, а народ пришел к власти.  Теперь эту самую власть на улицах подвергают унижениям, что неприемлемо и осуждаемо", - заявил оппозиционный политик.

В свою очередь, депутат от правящей фракции "Мой шаг" Армен Хачатрян призвал перед осуждением понять, что произошло. По его словам, по всем вопросам проводятся служебные расследования, после которых можно делать какие-то выводы.  Он не исключил, что распространенные в сети видеосюжеты могли быть смонтированы.  "При этом, никто не знает предыстории вопроса, сопротивления полиции и т.д.  Давайте подождем итогов служебного расследования, после чего будем делать выводы", - призвал Армен Хачатрян.

Спикер НС РА Арарат Мирзоян добавил, что законодательство предусматривает различные санкции за нарушение карантинного режима - от применения административных мер воздействия и заканчивая лишением свободы. Каждый гражданин, подчеркнул спикер, имеет возможности для защиты своих прав.  Иногда речь идет о провокациях, и для этого есть правоохранительные органы.

Отметим, что в Армении в связи с распространением COVID-19 с 11 сентября отменен режим чрезвычайного положения, который заменен на карантин, который будет действовать до 11 января 2021 года. В условиях карантина ношение защитных масок является обязательным.

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