Вторник, 15 Сентября 2020 19:02

АрмИнфо. Основные и ближайшие вызовы безопасности Арцаха связаны с агрессивной и антиармянской политикой азербайджанского государства. Об этом 15 сентября на первом заседании Совета безопасности республики заявил президент Арцаха Араик Арутюнян.

По его словам, которые приводит пресс-служба главы государства, угрозы Азербайджана ярко выражаются во всех направлениях, и представляют угрозу физическому существованию населения Арцаха. Поэтому все военные, экономические, политические, информационные и другие усилия Арцаха должны быть направлены в первую очередь на устойчивую нейтрализацию этих угроз. Попытки применить силу или угроза ее применению в процессе урегулирования конфликта должны быть исключены с четкими гарантиями, поскольку народы двух государств заслуживают жить в мире. В противном случае Республика Арцах, как отметил президент, готова дать должный ответ на возможные атакующие действия Азербайджана, перенеся боевые действия на его территорию. По его словам, в любом варианте урегулирования конфликта должны быть исключены односторонние уступки. Армянские беженцы и внутренне перемещенные лица должны иметь равное с азербайджанскими беженцами и внутренне перемещенными лицами юридическое участие в соответствующих процессах урегулирования конфликта, и их проблемы должны решаться таким же образом. Международное сообщество (в первую очередь сопредседатели ОБСЕ) должно исключить нарушения и ограничения прав народа Арцаха, включая фактическую изоляцию от международных программ в области прав человека и гуманитарных программ, которые Азербайджан стремится использовать, по крайней мере, в качестве средства принуждения, противоречащее известным принципам международного права.