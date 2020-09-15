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 Вторник, 15 Сентября 2020 18:09
Марианна Мкртчян

В <Звартноц> рассказали об авиакомпаниях, возобновивших или планирующих возобновить регулярные рейсы в Армению

В <Звартноц> рассказали об авиакомпаниях, возобновивших или планирующих возобновить регулярные рейсы в Армению

АрмИнфо. Ряд авиакомпаний уже возобновили или планируют возобновить регулярные рейсы Армению. Об этом говорится в сообщении ЗАО <Международный аэропорт Звартноц>

Так, согласно сообщению компании, возобновили или планируют возобновить рейсы, следующие авиакомпании:

Рейсы по маршруту Москва-Ереван-Москва выполняются авиакомпанией <Аэрофлот - российские авиалинии> по четвергам и субботам, а с 27 сентября они будут выполняться также по воскресеньям;

 

Air France выполняет рейсы Париж-Ереван-Париж по вторникам, пятницам и воскресеньям; Austrian Airlines выполняет рейсы Вена-Ереван-Вена по понедельникам, средам и субботам, а также со 2 октября по пятницам;

Belavia выполняет рейсы по маршруту Минск-Ереван-Минск ежедневно; Fly Dubai летает по маршруту Дубай-Ереван-Дубай по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям;

Middle East Airlines выполняет рейс по маршруту Бейрут-Ереван-Бейрут по субботам; Qatar Airways выполняет рейсы Доха-Ереван-Доха по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям;

Ski Up выполняет рейсы Киев-Ереван-Киев по понедельникам и пятницам; Международные авиалинии Украины выполняют рейсы Киев-Ереван-Киев по

вторникам, пятницам и субботам;

Air Cairo возобновит полеты Шарм-эль-Шейх-Ереван-Шарм-эль-Шейх с 17 сентября  и будет осуществлять рейсы по  четвергам и воскресеньям;

AMC Airlines с 19 сентября возобновит полеты Шарм-эль-Шейх-Ереван-Шарм-эль-Шейх, которые будут выполняться каждую субботу;

Рейсы Armenia Airways Ереван-Тегеран-Ереван будут возобновлены 20 сентября и будут осуществляться по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям;

Рейсы Air Arabia по маршруту Шаржа-Ереван-Шаржа возобновятся 11 октября и будут осуществляться по средам, пятницам и воскресеньям.

При этом в компании отметили, что по вопросам наличия авиабилетов, их приобретения и другой информации необходимо  обращаться в авиакомпанию, выполняющую соответствующий рейс.  При этом в <Звартноц> предупреди, что  изменения в расписании авиакомпаний возможны в связи с ситуацией в стране и по всему миру.  

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