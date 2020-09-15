Вторник, 15 Сентября 2020 17:02

АрмИнфо. В рамках официального визита в Египет министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встретился с Генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абуль-Гейтом.

Как сообщает перс-служба МИД РА, Мнацаканян отметил, что данная встреча - хорошая возможность для переоценки сотрудничества, сложившегося между Арменией и Лигой арабских государств, очерчивания перспектив его расширения. Стороны обоюдно указали на роль армянских общин в укреплении отношений между Арменией и арабским миром.

Глава МИД Армении и Генсек ЛАГ коснулись событий на Ближнем Востоке, в Северной Африке и на Южном Кавказе. Обоюдно выразили обеспокоенность проявлениями в этих регионах провокационных действий, направленных на подрыв стабильности и безопасности, и подчеркнув необходимость совместных шагов международного сообщества для поддержания и укрепления мира и стабильности в регионах.

Мнацаканян представил принципиальную позицию и подходы Армении по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

В ходе встречи стороны коснулись текущей ситуации вокруг палестинского вопроса. Глава МИД РА указал на важность усилий, направленных на урегулирование ливано- сирийских гуманитарных вопросов.