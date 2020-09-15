Вторник, 15 Сентября 2020 16:59

АрмИнфо. Фильм Арама Шахбазяна <Чнчик> включен в конкурсную программу XXV Пусанского международного кинофестиваля (BIFF).

Как сообщает Национальный киноцентр Армении, <Чнчик> представлен в рамках фестивальной конкурсной программы <New Currents>. Картина была создана при участии Армении, Нидерландов, Германии и Швейцарии. Роли исполнили Лили Элбакян, Хильда Оган, Юра Костанян и Артур Папикян.

Пусанский международный кинофестиваль пройдет 21-30 октября. В общей сложности, в фестивальную программу включены 192 фильма из 68 стран мира. Между тем, в связи с ситуацией с коронавирусом, все мероприятия на открытом воздухе, в том числе торжественные церемонии открытия и закрытия, были отменены. Кроме того, ряд мероприятий, в том числе Asian Contents & Film Market, Asian Project Market и Форум BIFF, пройдут в режиме онлайн. Не исключается также, что в связи с эпидемиологической ситуацией прведение фестиваля может быть отменено.

Пусанский международный кинофестиваль считается крупнейшим кинофестивалем в Азии. Он проходит ежегодно в южнокорейском городе Пусан, начиная с 1996 года.