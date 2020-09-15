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 Вторник, 15 Сентября 2020 16:56
Давид Степанян

Прогноз: Отсев армянским обществом политического мусора станет важнейшим процессом в ближайшие годы

Прогноз: Отсев армянским обществом политического мусора станет важнейшим процессом в ближайшие годы

АрмИнфо. Ситуация в Армении, в целом, развивается в лучшую сторону, но не теми темпами, которые мы все хотели бы видеть. Подобное мнение выразил АрмИнфо депутат парламента Армении от блока <Мой шаг> Тигран Улиханян.

<Как депутат парламента могу отметить наши безусловные недостатки. При этом, я осознаю невозможность управления государственной машиной без недостатков. Риск принятия ошибочного решения есть всегда. Важна роль оппозиции в выносе подобных ошибочных решений на обсуждения в парламент или какие-то другие общественные площадки. Мы в свою очередь можем их принять или нет, но в любом случае должны нести за них политическую ответственность>, - подчеркнул он.

Комментируя областную активность лидера ППА Гагика Царукяна и его заявления о том, что <действующей власти остался очень небольшой срок>, Улиханян призвал граждан Армении более внимательно относиться к таким заявлениям. Более того, со временем оценивать политическую стоимость подобных заявлений и отсеивать <политических болтунов>, прежде всего, в собственных интересах. Хотя бы для того, чтобы перестать видеть и слушать не стоящие и ломаного гроша речи.

Таким образом, решение, согласно парламентарию, в даче народом верной оценки тем или иным политическим деятелям на основе знакомства с ними и их программами. Все это, на взгляд Улиханяна, позволит обществу самостоятельно фильтровать имеющийся политический материал, отсеивая политический мусор. Именно данный отсев, по его прогнозам, станет важнейшим шагом ближайших лет, поскольку приведет к оздоровлению политического поля.

<В политологическом смысле оппозиционные силы, т.е. силы не являющиеся частью власти, есть. Еще до революции партия <Гражданский договор> в качестве ключевой повестки озвучила необходимость становления институциональной оппозиции. Эта повестка есть и сегодня, однако, по понятным причинам, реализовать ее наша партия уже не может. Решать эту задачу необходимо другим политическим партиям и силам.  Как парламентским, так и внепарламентским>, - подчеркнул он.

По оценкам Улиханяна, сегодня все прекрасно видят, что там, где должна быть институциональная оппозиция, есть лишь чистое поле. И для 30-летней государственности это не есть хорошо. Однако, это поле свободно для всех, кто готов к политическому самовыражению. Единственное условие - самовыражаться надо в составе политической партии, а не банды. 

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