Вторник, 15 Сентября 2020 16:51

АрмИнфо.Заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна 15 сентября возобновилось. Оно проходит в закрытом режиме, так как суд рассматривает ходатайство адвокатов Кочаряна об отмене ареста на имущество последнего.

В ходе заседания 8 сентября судья Анна Данибекян удовлетворила ходатайство адвоката второго президента Армении Арама Вардеваняна о продолжении заседания в закрытом режиме.

В беседе с журналистами Вардеванян подчеркнул, что закрытый режим заседания обусловлен оглашаемыми там сведениями, которые могут содержать банковскую тайну или тайну личных данных.

Отметим, что Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в свержении Конституционного строя в рамках событий 1 марта 2008 года, а также обвинения в незаконном обогащении.