Вторник, 15 Сентября 2020 14:10

АрмИнфо.Студенты требуют от Правительства Армении частичной компенсации платы за обучение в связи с COVID-19. Чтобы передать свое заявлению органу исполнительной власти, 15 сентября днем студенты прошли шествием к зданию Правительства РА.

Как отметил председатель студсовета ЕГУ Давид Апоян, в общей сложности под соответствующим требованием подписались 5300 студентов. При этом присоединившиеся к инициативе учащиеся представляют не только Ереванский госуниверситет, но и другие столичные и региональные вузы. Апоян напомнил, что ранее, в рамках 14-ой антикризисной правительственной программы, было оказано содействие студентам с высокой успеваемостью. Между тем ситуация обострилась с учетом того, что эпидемиологическая обстановка негативно сказалась на финансовом положении семей студентов. По его словам, только в ЕГУ есть около 500 студентов, которые не смогли заплатить за прошлый семестр. Учащиеся требуют от Правительства учесть социальную составляющую ситуации с коронавирусом, и компенсировать плату за обучение в размере 20%. Участники акции надеются, что ответ от Правительства будет получен в краткие сроки, что позволит студентам, неоплатившим обучение, не оказаться перед перспективой отчисления.