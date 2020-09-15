Вторник, 15 Сентября 2020 14:04

АрмИнфо. Комиссия по предотвращению коррупции выступила с заявлением, в котором отметила, что кандидаты на должность судей Конституционного суда опубликовали несоответствующие действительности сведения.

В заявлении комиссии, поступившем в АрмИнфо, наличествуют претензии в отношении двух кандидатур - выдвинутого правительством Эдгара Шатиряна и президентом Армении - Артура Вагаршяна.

<Вчера представители комиссии следили за выступлениями в парламенте кандидатов на должность судей КС. Хотелось бы отметить, что кандидат в судьи КС Артур Вагаршян, заявил, что ему позвонили из Комиссии по предотвращению коррупции и задали вопрос, касающийся его партийной принадлежности. Более того, якобы в ходе разговора прозвучали вопросы, есть ли у него высокопоставленные родственники. Мы заверяем, что в ходе телефонной беседы Вагаршяну такие вопросы не задавались>,

- подчеркивается в заявлении.

Однако, претензии комиссии не обошли стороной и Эдгара Шатиряна. В заявлении, в частности, отмечается: <В свою очередь, Эдгар Шатирян, поставил под сомнения оценки, представленные комиссией. Кандидат в судьи КС отметил, что заключение комиссии относительно его добропорядочности не соответствуют действительности. Мы заверяем, что сведения об имущественном положении, представленные в заключение правительства, основаны исключительно на информации, полученной от органов госуправления>.

Также комиссия сообщает, что заключения Комиссии по предотвращению коррупции о добропорядочности публикации не подлежат. Комиссия по предотвращению коррупции призывает кандидатов в члены КС воздерживаться от любых действий, выходящих за рамки закона.