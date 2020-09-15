Вторник, 15 Сентября 2020 13:54

АрмИнфо. Минздрав РА прокомментировал муссируемые в СМИ слухи о том, что министр Арсен Торосян якобы издал приказ о том, что во всех вузах и средне­профессиональных учреждениях должны быть освобождены от работы преподаватели старше 65 лет.

В заявлении министерства отмечается, что данная новость не соответствует действительности, и отмеченное является не приказом, а проектом приказа, который находится на стадии обсуждений. Указывается, что ранее во всех принятых документах, связанных с борьбой с коронавирусом, отмечалась необходимость по возможности воздержаться от вызова на работу сотрудников группы высокого риска по COVID-19, что направлено на защиту сотрудников, а не лишение их работы.

<Таким образом, вышеотмеченое предложение направлено на обеспечение безопасности сотрудников старшего возраста, чтобы они имели возможность использовать свои профессиональные знания и потенциал в условиях коронавирусной болезни на дистанционной основе, а после стабилизации эпидемиологической ситуации - перейти к своему нормальному режиму работы>, - отмечает Минздрав, призывая не искажать информацию, и не ловить рыбу в мутной воде.

Напомним, что в связи с прекращением режима ЧП и введением карантина, в Армении уполномоченным органом стала не Комендатура, а Министерство здравоохранения. Таким образом, именно Минздрав принимает решения, связанные с борьбой с распространением коронавируса.