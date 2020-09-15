Вторник, 15 Сентября 2020 13:47

АрмИнфо. В азербайджанском дипломатическом корпусе сегодня проходят, начавшиеся с отставки главы МИД Эльмара Мамедьярова, достаточно серьезные процессы. Подобное мнение выразил АрмИнфо эксперт центра "Орбели" Карен Веранян.

<Не отразиться на внешней политике Азербайджана данные процессы, по большому счету, не могут. Руководство в Баку, несомненно, попытается проецировать данные процессы на переговорный процесс и на весь спектр внешней политики страны. В любом случае первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана будет носить ознакомительный характер, что также достаточно важно>, - отметил он.

Веранян также отметил, что на предстоящем этапе переговоров как дипкорпус, так и военно-политическое руководство Азербайджана будут вынуждены выступать с достаточно ослабленных позиций. Что в первую очередь обусловлено комплексами Баку, возникшими по итогам позорного завершения для Азербайджана его агрессии в тавушском направлении границы с Арменией.

В любом случае, несмотря на проблемы на дипломатическим и военном фронте, альтернативы переговорам для Баку, по оценкам Вераняна, не существует. И сколько бы военно-политическое руководство Азербайджана не обостряло ситуации, сколько бы не совершало авантюр, на смену всему этому в любом случае будут следовать переговоры.

В этом свете, эксперт считает важным привнесение в переговорный процесс положений, озвученных в ходе предыдущих этапов переговоров армянской стороной. Согласно Вераняну, речь идет о необходимости обеспечения безопасности приграничных сел и их населения.

<Последнее представляется крайне важным. Без учета вопросов, непосредственно связанных с безопасностью, переговоры вновь примут исключительно общий, поверхностный характер. Тем более, с учетом отсутствия особых надежд на большую чем раньше конструктивность в позициях Баку. В особенности после поражения Азербайджана в июле текущего года>, - подытожил Веранян.

Урегулированием карабахского конфликта с 1992 года занимается Минская группа ОБСЕ, представленная сопредседателями от России, США и Франции. В настоящее время процесс урегулирования номинально идет на основе выдвинутых сопредседателями МГ ОБСЕ в 2007 году в Мадриде и обновленных в 2009 году "Мадридских принципов", помимо всего прочего предусматривающих размещение в зоне конфликта миротворческого контингента. В МГ ОБСЕ также входят, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, а также Армения и Азербайджан.