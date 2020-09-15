Вторник, 15 Сентября 2020 12:17

АрмИнфо.В рамках двустороннего батальонного тактического учения артиллерийские подразделения совместно с разведчиками и расчетами беспилотных летательных аппаратов (БЛА) российской военной базы и Минобороны Армении обнаружили и уничтожили цели условного противника.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) В ходе учения на полигоне Алагяз командиры артиллерийских подразделений двух стран отработали действия по стрельбе и управлению огнём.

Во взаимодействии с разведывательными группами офицеры артиллеристы обнаружили и классифицировали замаскированные цели условного противника. Расчёты самоходных гаубиц <Гвоздика> и буксируемых минометов <Сани> с использованием средств радиолокационной и артиллерийской разведки в единой системе разведывательно-огневого комплекса поразили и уничтожили мишени.

Корректировку огня обеспечили расчеты беспилотных летательных аппаратов. Также артиллеристы выполнили нормативы по занятию огневых позиций и совершению противоогневых маневров в дневное и ночное время суток. В двустороннем батальонном тактическом учении от двух стран России и Армении принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих и задействовано около 300 единиц военной и специальной техники, в том числе расчеты БЛА.