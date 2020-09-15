Вторник, 15 Сентября 2020 12:11

АрмИнфо. На заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрен ход реализации проектов Карты индустриализации в рамках Госпрограммы индустриально-инновационного развития на 2020-2025 годы, сообщает zakon.kz.

С докладами выступили министр индустрии и инфраструктурного развития Б. Атамкулов, акимы Карагандинской области Ж. Касымбек, Павлодарской области — А.Скаков, Костанайской области — А. Мухамбетов. Несмотря на сложные условия пандемии и мировой спад в экономике, за 8 месяцев т. г. в обрабатывающей промышленности сложилась положительная динамика, рост составил 3,3%.

В текущем году в рамках Карты индустриализации запланирован ввод 206 проектов на общую сумму 996 млрд тг. Это позволит увеличить объем производства на 1,3 трлн тг, экспорта — на 325 млрд тг, создать порядка 19 тыс. новых рабочих мест. В разрезе отраслей основная часть проектов приходится на машиностроение (19 проектов на 170 млрд тг), ГМК (18 проектов на 190 млрд тг), АПК (76 проектов на 195 млрд тг), энергетику (10 проектов на 126 млрд тг). Показательными примерами индустриализации являются запуск сборки легковых автомобилей "Hyundai" в Алматы и "Chevrolet" в Костанае, производства технических газов и золотоизвлекательной фабрики в Карагандинской области и др, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте премьер-министра.

Создаваемый Фонд развития промышленности будет содействовать расширению и модернизации предприятий через доступное кредитование по ставке не более 3%. В текущем году наиболее капиталоемкие проекты реализуются в Карагандинской, Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Павлодарской областях и Алматы.

Остальным регионам следует активизировать реализацию текущих проектов. Акимы несут персональную ответственность по проектам Карты индустриализации, — сказал Мамин.

Глава Правительства поручил Министерству индустрии совместно с госорганами и акиматами не только реализовать все намеченные проекты текущего года, но и дополнительно проработать и расширить пул проектов Карты индустриализации.

При этом направить все усилия на поддержку отраслей с наиболее стабильным внутренним и внешним спросом, в т. ч. легкую, пищевую и химическую промышленности, машиностроение и фармацевтику, производство стройматериалов широкого спектра использования, а также технологически сложные проекты в сферах нефтехимии и газопереработки. Премьер-Министр отметил необходимость развития индустриальных проектов в моногородах.

В качестве успешного примера привел Сарань Карагандинской области, где начата реализация крупного проекта по производству автобусов и спецтехники "Youtong". Будет создано 1500 рабочих мест, мощность производства автобусов и спецтехники составит 1500 единиц в год. Более того, прорабатывается проект производства автошин мощностью до 3,5 млн в год, из которых 30% планируется экспортировать. Это еще 1,5 тыс. рабочих мест.

В целом, объем инвестиций в городе Сарань составит 150 млрд тг, ежегодный выпуск продукции — на 160 млрд тг. Кроме того, началось восстановление и строительство социально-инженерной инфраструктуры.

Производства такого уровня нужно развивать во всех моногородах. Поэтому акимам надо активнее работать с инвесторами, создавать для них необходимые условия и обеспечивать население рабочими местами, — сказал Мамин.

Глава Правительства поручил Министерству индустрии усилить работу по развитию промышленности "цифровой эпохи" и проработать возможность дополнительного стимулирования предприятий, внедряющих цифровые решения, Министерству цифрового развития — усилить мониторинг уровня внедрения в производственные процессы передовых технологий — роботизации и искусственного интеллекта. Министерству индустрии и инфраструктурного развития поручено до конца октября разработать и внести в Правительство проект концепции Закона "О промышленной политике".