Вторник, 15 Сентября 2020 11:57

АрмИнфо. Руководитель фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян и члены фракции Тарон Симонян и Аркадий Хачатрян встретились с Временным Поверенным по делам Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Армении Хелен Фейз.

Как сообщает пресс-служба парламента, в ходе встречи обсуждены вопросы активизации взаимодействия между парламентариями двух стран и укрепления сотрудничества в многостороннем формате.

Депутаты высказали свою позицию по происходящим в стране после бархатной революции процессам, в частности по проводимым в судебной системе реформам.

В ходе встречи были затронуты предпринятые до настоящего времени шаги руководства страны в борьбе с коронавирусной пандемией.