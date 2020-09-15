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 Вторник, 15 Сентября 2020 11:56
Александр Аванесов

В парламенте Армении развернулись дебаты о целесообразности создания следственной комиссии  по расследованию действий властей в период эпидемии коронавируса.

В парламенте Армении развернулись дебаты о целесообразности создания следственной комиссии  по расследованию действий властей в период эпидемии коронавируса.

АрмИнфо. В парламенте Армении силой закона создана следственная комиссия по расследованию действий властей в период эпидемии коронавируса.

По словам автора инициативы, главы фракции "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна, комиссия создана с согласия 1/4 депутатского корпуса. Комиссия займется  расследованием эффективности мер правительства по предотвращению COVID-19,  смягчению  последствий коронавируса,  поддержанию  прав и свобод граждан в условиях чрезвычайного положения.

 Согласно Эдмону Марукяну, комиссия создана силой закона, и этот вопрос не обсуждается.  Обсуждению подлежит лишь количество членов комиссии. Члены инициативной группы считают, что в составе новой структуры должны быть 12  членов - 7 от правящей фракции "Мой шаг",  3 - от фракции "Процветающая Армения" и  2 - от фракции "Просвещенная Армения".    Глава фракции не исключил, что заключения комиссии могут говорить об эффективности деятельности властей, но может быть и наоборот.

В свою очередь, представители правящей фракции поставили вопрос о возможности действия комиссии в посткризисный период. По их мнению, сегодня в мире идет вторая волна коронавируса, и на этом фоне проводит расследования сопряжено с проблемами.  Представители власти указали и на тот факт, что, представляя проект решения парламента, Эдмон Марукян выступал без защитной маски. 

"Это все равно, что ездить по дорогам в автомобиле, не пристегнувшись ремнем безопасности", - отметил в своем выступлении депутат от фракции "Мой шаг" Ованнес Игитян.   А депутат от правящей фракции Србуи Григорян указала на недопустимость утверждений определенной части общества  о том, что в стране вообще нет никакой эпидемии.  В свою очередь, депутат от фракции "Процветающая Армения"  Наира Зограбян призвала определиться с составом комиссии, которая должная изучить все стороны сложившейся ситуации.

Обсуждения в Национальном Собрании по проекту решения продолжаются.

Отметим, что создание комиссии инициировано депутатами оппозиционных фракций <Процветающая Армения> и <Просвещенная Армения>.  С  11 сентября в Армении отменен режим чрезвычайного положения, который заменен карантином который будет действовать четыре месяца -  до 11 января  2021 года.  Согласно данным за 15 сентября, в стране число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось  до 46119. За сутки выявлено 150 новых случаев заражения.

От осложнений, вызванных коронавирусом, в Армении скончались 920 человек (плюс 1 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 283 (плюс 1 случай за минувшие сутки). Число излечившихся от инфекции составляет 41 941. На лечении находятся 2975 человек. Общее количество проведенных тестов - 243 704.

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