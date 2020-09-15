Вторник, 15 Сентября 2020 11:56

АрмИнфо. В парламенте Армении силой закона создана следственная комиссия по расследованию действий властей в период эпидемии коронавируса.

По словам автора инициативы, главы фракции "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна, комиссия создана с согласия 1/4 депутатского корпуса. Комиссия займется расследованием эффективности мер правительства по предотвращению COVID-19, смягчению последствий коронавируса, поддержанию прав и свобод граждан в условиях чрезвычайного положения.

Согласно Эдмону Марукяну, комиссия создана силой закона, и этот вопрос не обсуждается. Обсуждению подлежит лишь количество членов комиссии. Члены инициативной группы считают, что в составе новой структуры должны быть 12 членов - 7 от правящей фракции "Мой шаг", 3 - от фракции "Процветающая Армения" и 2 - от фракции "Просвещенная Армения". Глава фракции не исключил, что заключения комиссии могут говорить об эффективности деятельности властей, но может быть и наоборот.

В свою очередь, представители правящей фракции поставили вопрос о возможности действия комиссии в посткризисный период. По их мнению, сегодня в мире идет вторая волна коронавируса, и на этом фоне проводит расследования сопряжено с проблемами. Представители власти указали и на тот факт, что, представляя проект решения парламента, Эдмон Марукян выступал без защитной маски.

"Это все равно, что ездить по дорогам в автомобиле, не пристегнувшись ремнем безопасности", - отметил в своем выступлении депутат от фракции "Мой шаг" Ованнес Игитян. А депутат от правящей фракции Србуи Григорян указала на недопустимость утверждений определенной части общества о том, что в стране вообще нет никакой эпидемии. В свою очередь, депутат от фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян призвала определиться с составом комиссии, которая должная изучить все стороны сложившейся ситуации.

Обсуждения в Национальном Собрании по проекту решения продолжаются.

Отметим, что создание комиссии инициировано депутатами оппозиционных фракций <Процветающая Армения> и <Просвещенная Армения>. С 11 сентября в Армении отменен режим чрезвычайного положения, который заменен карантином который будет действовать четыре месяца - до 11 января 2021 года. Согласно данным за 15 сентября, в стране число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 46119. За сутки выявлено 150 новых случаев заражения.

От осложнений, вызванных коронавирусом, в Армении скончались 920 человек (плюс 1 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 283 (плюс 1 случай за минувшие сутки). Число излечившихся от инфекции составляет 41 941. На лечении находятся 2975 человек. Общее количество проведенных тестов - 243 704.