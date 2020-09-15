Вторник, 15 Сентября 2020 11:48

АрмИнфо.По данным на 11:00 15 сентября, в Армении выявлено 150 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровели еще 248 пациентов.

В общей сложности, в республике было подтверждено 46119 случаев коронавируса, выздоровел 41941 человек, скончались 920. За последние сутки болезнь унесла жизнь одного человека в возрасте 65 лет; у него были сопровождающие хронические заболевания.

На данный момент фактическое лечение получают 2975 пациентов. В общей сложности, в республике было проведено 243704 тестов на коронавирус (из них 2761 - за последние сутки).

За минувший день был зафиксирован также один случай смерти, когда у пациента была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. Таким образом, общее число подобных случаев достигло 280.