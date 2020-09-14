Понедельник, 14 Сентября 2020 21:51

АрмИнфо.В Полиции Армении разъяснили, об ограничениях, действующих в республике во время карантина и размер штрафов за их нарушение.

Так, согласно сообщению пресс-службы Полиции РА, исходя из ситуации, обусловленной коронавирусной инфекцией (COVID-19) в РА, решением

правительства N 1514-N на всей территории Республики Армения с 17 ч.

11.09.2020 г. до 17 ч. 11.01.2012. установлен карантин.

Статья 182.4 кодекса РА Об административных правонарушениях предполагает ответственность за нарушение ограничений, применяемых решением об установлении карантина.

Полиция будет фиксировать, и рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1, 2 и 5-8, 9 и 10 статьи

182.4 УК РА.

В частности:

Нарушение специального режима въезда и выезда в карантинную зону, установленного решением о введении карантина, влечет наложение штрафа в размере от 50.000 до 70.000 драмов.

Нарушение ограничений на свободное передвижение лиц или передвижение транспортных средств в ходе карантина, а также препятствование их осмотру, влечет наложение штрафа в размере 10.000 драмов.

Ознакомление:

Наличие документа, удостоверяющего личность, при нахождении и передвижении за пределами жилой территории по месту жительства обязательно.

Нарушение ограничений на организацию или проведение собраний в ходе карантина, влечет наложение штрафа в размере от 50.000 до 200.000 драмов.

Нарушение ограничений на участие в собраниях в ходе карантина, влечет наложение штрафа в размере 10.000 драмов.

Ознакомление:

Организация, проведение собраний и участие в собраниях разрешено с использованием мер индивидуальной защиты, установленных пунктом 18 приложения к решению правительства N 1514-N, и сохранения дистанции не менее 1,5 м.

Нарушение ограничений и запретов на организацию, проведение общественных мероприятий или их участие в ходе карантина, влечет наложение штрафа в размере от 50.000 до 100.000 драмов.

Ознакомление:

Публичные мероприятия разрешаются только со следующими ограничениями:

1) праздничные и памятные мероприятия, включая дни рождения (юбилеи), свадьбы (помолвки), панихиды и церемонии похорон с участием не более 60 лиц;

2) иные мероприятия, направленные на удовлетворение социальных, культурных, образовательных, спортивных или иных развлекательных нужд лиц (в том числе концерты, выставки, показы, театральные представления, иные образовательные мероприятия), если последние не являются видом хозяйственной деятельности с участием не более 60 лиц;

3) публичные мероприятия в закрытых помещениях проводятся, в дополнение к требованиям, предусмотренным подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, также при наличии естественной или искусственной вентиляции при соблюдении требований правил санитарно-эпидемиологической безопасности.

Нарушение ограничений по части транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки в ходе карантина, а также воспрепятствование их досмотру, влечет наложение штрафа в размере от 50.000 до 100.000 драмов.

Нарушение правил изоляции или самоизоляции во время карантина, влечет наложение штрафа в размере от 50.000-200.000 драмов.

Нарушение правил применения средств индивидуальной защиты в ходе карантина, влечет к наложению штрафа в размере 10. 000 драмов.

Ознакомление:

Перечень средств индивидуальной защиты, случаи и порядок применения, правила санитарно-эпидемиологической безопасности утверждены министром здравоохранения РА 11.09.2020 г. решением N 23.

В целях сохранения здоровья населения и снижения отрицательных последствий коронавирусной инфекции Полиция РА призывает соблюдать ограничения, предусмотренные решением об установлении карантина, а также порядок, установленный министром здравоохранения РА для применения средств индивидуальной защиты.

Напомним, что с 11 сентября в Армении на четырехмесячный срок (до 11 января 2021 года включительно) введен карантин вместо прежнего режима чрезвычайного положения.