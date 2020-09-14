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 Понедельник, 14 Сентября 2020 20:48
Марианна Мкртчян

Сопредседатели МГ ОБСЕ предложили главам МИД Армении и Азербайджана встретиться в ближайшие недели

Сопредседатели МГ ОБСЕ предложили главам МИД Армении и Азербайджана встретиться в ближайшие недели

АрмИнфо.Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов - Россия, Стефан Висконти - Франция и Эндрю Шофер - США) 14 сентября в Париже провели интенсивные консультации.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе ОБСЕ, в консультациях принял участие и Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ (PRCiO) Анджей Каспршик.

"Сопредседатели рассмотрели ситуацию в регионе, акцентировав внимание на новые обстоятельства, возникшие после июльского обострения ситуации на армяно- азербайджанской госгранице.

Сопредседатели тщательно рассмотрели и оценили личные и публичные сообщения и озабоченности сторон. Сопредседатели были проинформированы Каспршиком о ситуации в области безопасности на местах и приветствовали предметную подготовку к возобновлению мониторинговой деятельности.

Сопредседатели также провели отдельные телефонные переговоры с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном, предложив министрам лично встретиться с сопредседателями в ближайшие недели  для дальнейшего уточнения их соответствующих позиций с целью возобновления серьезных предметных переговоров без предварительных условий.

Сопредседатели по-прежнему активно и в полной мере участвуют в содействии переговорам по мирному и всеобъемлющему урегулированию в соответствии со своим мандатом в рамках ОБСЕ", - отмечается в заявлении ОБСЕ. 

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